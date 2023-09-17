Ромащенко: «У «Динамо» есть всё для победы в РПЛ»

Экс-футболист столичного «Динамо» Максим Ромащенко поделился мнением об игре своей бывшей команды в нынешнем сезоне.

«Все для успеха у «Динамо» есть. В клубе хороший менеджмент, хорошие футболисты и тренерский состав. Нужно немножко подождать, и мы всё-таки наденем золотые медали», - передает слова Ромащенко «Спорт-Экспресс».

В последнем матче Российской премьер-лиги динамовцы расписали ничью с «Пари НН». Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась вничью со счетом 1:1.

После восьми туров подопечные Марцела Лички с 15 баллами занимают третье место в турнирной таблице РПЛ.