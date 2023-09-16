Карпин: «Боязнь проиграть, от этого нервы были»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Балтикой».

- Как так получилось? Игра полностью под вашим контролем, во втором тайме немного отдали инициативу. Чего не хватило команде, чтобы достичь позитивного результата, в чем можно упрекнуть своих ребят?

- Я думаю, что только спокойствия не хватило. Как вы сказали, всё было под контролем, и вот эта боязнь проиграть, от этого нервы были, стали терять мячи, стали дубасить его абы куда, по трибунам, еще куда-то. Это связано с нервозностью.

- А как оцените игру ребят, которые вышли на замену? Они принесли пользу или, может быть, немножко не вошли в игру?

- Раз сравняли в концовке, значит, не вошли.

- Эту игру, этот результат в актив «Ростова», наверное, записать сложно, но по качеству игры вы довольны?

- Первый тайм - однозначно, да. Возможно, даже один из лучших таймов. Второй тайм? Не весь, естественно, минут 15-20. Не знаю, сколько по времени. Полтайма, скажем так.