Игнашевич: «Надеюсь, что в дальнейшем будем показывать такой футбол и играть так же результативно»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Ростовом».

- Два разных тайма команда провела, во втором - вас было не узнать. Какими словами вы взбодрили своих подопечных в перерыве?

- Правильно вы сказали, что первый тайм остался за «Ростовом». Во втором мы были лучше, забили два мяча и могли еще забить. Ребята действительно показали хороший футбол, который ждут наши болельщики. Надеюсь, что в дальнейшем будем показывать такой футбол и играть так же результативно.

- Вы до конца верили, что команда может вырвать результат?

- По тому, что было уже в последние 15-20 минут, было понятно, что уже у нас была страсть в глазах, были моменты. Мы стали собирать подборы, чуть-чуть упростили футбол. Эффективны были, было понятно, что могут быть голевые моменты. К счастью, мы смогли забить.

- Сегодняшнюю игру и ничейный результат можно «Балтике» занести в актив?

- По той тенденции, которая была, конечно, набранное очко - это движение вперед.