Семёнов - о матче против «Краснодара»: По моментам, как мне кажется, у «Ахмата» было небольшое преимущество

Защитник «Ахмата» Андрей Семёнов высказался о ничьей в матче восьмого тура Российской премьер-лиги против «Краснодара» (1:1).

Капитан грозненского клуба считает, что матч получился боевым, но, по его мнению, у его команды было небольшое преимущество.

«Но «Краснодар» владел мячом, в конце встречи захватил преимущество. В целом, считаю, что ничья является закономерным результатом», - приводит слова Семёнова «Матч ТВ».

«Ахмат» после восьми туров располагается на десятой строчке в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 11 набранных очков.