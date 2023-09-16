Уткин: «Не хватило, наверное, какого-то опыта команде»

Лучший футболист поединка «Балтика» - «Ростов» Даниил Уткин поделился впечатлениями от игры для «Матч ТВ».

- Давно не забивал, вышел в основе и такой красивый положил. Складывалась игра, ты ее уже досматривал со скамейки. Чего не хватило команде? Казалось, что игра была под контролем.

- Сложно комментировать. Не хватило, наверное, какого-то опыта команде. С 2:0 после 80-й минуты обычно не отыгрываются, ну, очень редко. Нужно было где-то сыграть понадежнее, больше сделать акцент на оборону и тем самым добиться победы.

- Если бы ты не ушел на замену, ты бы принес пользу команде, мог бы помочь? Не устал?

- Да, мог бы, конечно, помогать, знал, что нужно делать, особенно в оборонительных действиях. В принципе, оттуда и забили, не знаю, там надо разбираться, но нельзя вот так упускать игру.