Сумасшедший камбэк: «Балтика» вырвала у «Ростова» ничью, проигрывая 0:2 к 87-й минуте

«Ростов» умудрился потерять очки в матче, который складывался идеально. Подопечные Карпина вели 2:0 у «Балтики» и до 87-й минуте толком не давали сопернику беспокоить Песьякова, но в оставшееся время умудрились пропустить дважды.

Субботнюю программу 8-го тура Премьер-лиги завершали «Балтика» и «Ротов». Калининградцы подошли к этому матчу на последнем месте и просто нуждались в победе. У команды с берегов Дона ситуация была немногим лучше – у подопечных Валерия Карпина было на четыре очка больше, и его коллектив был одиннадцатым, при этом даже в случае победы выше подняться он не мог.

«Ростов» начал матч активно. Сначала Уткин по флангу запустил Ваханию, который сделал передачу в штрафную, но откликнувшийся Мохеби в створ не попал. Затем же уже сам хавбек взял игру на себя. Уткин подхватил мяч на углу штрафной и пробил в дальний верхний угол, записав на свой счёт гол-красавец.

У хозяева атакующая игра не клеилась, в то время как гости могли увеличивать преимущество. Через десять минут Чернов забросил мяч в штрафную, тот отскочил к Глебову, который пробил под перекладину, но Латышонок ворота спас. Хозяева пытались проводить какие-то вылазки, в одной из них Гузина даже вошёл в штрафную и пробил в створ, но точно в руки Песьякову.

«Ростов» же под занавес первого тайма увеличил преимущество. Байрамян перехватил передачу на Гассама и тут же отдал Уткин, который в штрафной нашёл Миронова, который в свою очередь прострелил на дальнюю штангу, откуда Голенков с близкого расстояния не промахнулся. В итоге на перерыв «Ростов» ушёл с уверенным преимуществом в счёте.

В начале второго тайма характер игры не менялся. «Балтика» пыталась что-то придумать, но «Ростов» действовал спокойно и не подпускал соперника к своим воротам. При этом сами подопечные Карпина в атаку не бежали, чтобы не раскрываться. Калининградцы проводили больше времени на чужой половине поля, но Песьяков в игру толком не вступал.

При этом в одной из вылазок гостей после навеса Ланговича на выходе Латышонок столкнулся с защитником, но никто из ростовчан не смог подхватить мяч, чтобы пробить по пустым вопросам. При этом это был самый опасный момент второй половины. Дончане очень грамотно «засушили» игру, видимо, помня, что в прошлом туре «Балтика» в матче с «Локомотивом», пропустив трижды к перерыву, едва не перевернула игру, забив дважды в ответ. В концовке матча хозяева старались идти большими силами вперёд, оголяя тылы. Однако «Ростов» не слишком стремился бегать в контратаки. Сначала Акбашев пробил издали, потом Комличенко, но в первом случае Латышок без проблем справился, а во втором мяч прошёл мимо створа.

И всё же концовка получилась яркой. Сначала Фернандес слева вырезал мяч на голову Энрикесу, и экс-форвард «Манчестер Юнайтед», выиграв борьбу в воздухе, пробил точно в верхний угол, сократив счёт. «Балтика» ринулась в атаку, после удара Мусаева низом из-за пределов штрафной футбольный снаряд прошёл рядом со створом. Однако в следующей атаке после навеса Фернандеса мяч отскочил от Глебова к Бистровичу, и хорват пробил в левый нижний угол.

На следующей неделе «Балтика» проведёт ещё два матча на домашнем поле. Сначала в Кубке калининградцы примут «Крылья Советов», а потом уже в рамках Премьер-лиги «Ахмат». «Ростов» же в свою очередь в рамках второго по значимости турнира страны съездят к «Рубину», а на выходных в чемпионате примут ЦСКА.

Роман Андреев