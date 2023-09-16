Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сумасшедший камбэк: «Балтика» вырвала у «Ростова» ничью, проигрывая 0:2 к 87-й минуте

16 Сентября 2023 • 23:14 Комментировать
Балтика
2:2
Ростов
окончен

«Ростов» умудрился потерять очки в матче, который складывался идеально. Подопечные Карпина вели 2:0 у «Балтики» и до 87-й минуте толком не давали сопернику беспокоить Песьякова, но в оставшееся время умудрились пропустить дважды.

Протокол игры  
Балтика2:2Ростов
  16'Уткин Даниил (0:1)
  43'Голенков Егор (0:2)
(1:2) Энрикес Анхело87'  
(2:2) Бистрович Кристиян90'  
Латышонок ЕвгенийЖиров АлександрГассама НатанРадмановац НиколаМаляров КириллПряхин Сергей 80' (Аванесян Тигран ( 80') Кузьмин Максим 70' (Мусаев Тамерлан ( 70') Осипов АлександрФернандес Роберто IIГалоян Артур 46' (Бистрович Кристиян ( 46') Гузина Гедеон  62' 66' (Энрикес Анхело ( 66')
Запасные: Казаев ЯнДжанаев СосланБориско МаксимДудиев АсланЛамейра ЖоаоОстойич ИванСото ГильермоПуцко Александр
Песьяков СергейЧернов ЕвгенийТерентьев ДенисМелёхин ВикторВахания Илья 59' (Акбашев Роман ( 59') Миронов Алексей 59' (Лангович Андрей ( 59') Глебов ДанилУткин Даниил 83' (Прохин Данила ( 83') Мохеби Мохаммад 83' (Ионов Алексей ( 83') Голенков Егор 70' (Комличенко Николай ( 70') Байрамян Хорен  61'
Запасные: Семенчук ДавидКирш ИльяЦулая МихаилКомаров ИванЩетинин КириллМедведев НикитаИгнатов Герман
16 сентября. Стадион "Ростех Арена" (Калининград).

Субботнюю программу 8-го тура Премьер-лиги завершали «Балтика» и «Ротов». Калининградцы подошли к этому матчу на последнем месте и просто нуждались в победе. У команды с берегов Дона ситуация была немногим лучше – у подопечных Валерия Карпина было на четыре очка больше, и его коллектив был одиннадцатым, при этом даже в случае победы выше подняться он не мог.

«Ростов» начал матч активно. Сначала Уткин по флангу запустил Ваханию, который сделал передачу в штрафную, но откликнувшийся Мохеби в створ не попал. Затем же уже сам хавбек взял игру на себя. Уткин подхватил мяч на углу штрафной и пробил в дальний верхний угол, записав на свой счёт гол-красавец.

У хозяева атакующая игра не клеилась, в то время как гости могли увеличивать преимущество. Через десять минут Чернов забросил мяч в штрафную, тот отскочил к Глебову, который пробил под перекладину, но Латышонок ворота спас. Хозяева пытались проводить какие-то вылазки, в одной из них Гузина даже вошёл в штрафную и пробил в створ, но точно в руки Песьякову.

«Ростов» же под занавес первого тайма увеличил преимущество. Байрамян перехватил передачу на Гассама и тут же отдал Уткин, который в штрафной нашёл Миронова, который в свою очередь прострелил на дальнюю штангу, откуда Голенков с близкого расстояния не промахнулся. В итоге на перерыв «Ростов» ушёл с уверенным преимуществом в счёте.

В начале второго тайма характер игры не менялся. «Балтика» пыталась что-то придумать, но «Ростов» действовал спокойно и не подпускал соперника к своим воротам. При этом сами подопечные Карпина в атаку не бежали, чтобы не раскрываться. Калининградцы проводили больше времени на чужой половине поля, но Песьяков в игру толком не вступал.

При этом в одной из вылазок гостей после навеса Ланговича на выходе Латышонок столкнулся с защитником, но никто из ростовчан не смог подхватить мяч, чтобы пробить по пустым вопросам. При этом это был самый опасный момент второй половины. Дончане очень грамотно «засушили» игру, видимо, помня, что в прошлом туре «Балтика» в матче с «Локомотивом», пропустив трижды к перерыву, едва не перевернула игру, забив дважды в ответ. В концовке матча хозяева старались идти большими силами вперёд, оголяя тылы. Однако «Ростов» не слишком стремился бегать в контратаки. Сначала Акбашев пробил издали, потом Комличенко, но в первом случае Латышок без проблем справился, а во втором мяч прошёл мимо створа.

И всё же концовка получилась яркой. Сначала Фернандес слева вырезал мяч на голову Энрикесу, и экс-форвард «Манчестер Юнайтед», выиграв борьбу в воздухе, пробил точно в верхний угол, сократив счёт. «Балтика» ринулась в атаку, после удара Мусаева низом из-за пределов штрафной футбольный снаряд прошёл рядом со створом. Однако в следующей атаке после навеса Фернандеса мяч отскочил от Глебова к Бистровичу, и хорват пробил в левый нижний угол.

На следующей неделе «Балтика» проведёт ещё два матча на домашнем поле. Сначала в Кубке калининградцы примут «Крылья Советов», а потом уже в рамках Премьер-лиги «Ахмат». «Ростов» же в свою очередь в рамках второго по значимости турнира страны съездят к «Рубину», а на выходных в чемпионате примут ЦСКА.

Роман Андреев

Реклама


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ростов Балтика
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Ахмат Ахмат
Краснодар Краснодар
1
1
2.65 3.65 2.65
Видео
Окончен
Спартак Москва Спартак Москва
Сочи Сочи
1
0
3.30 3.70 2.18
Видео
Окончен
Балтика Балтика
Ростов Ростов
2
2
2.70 3.50 2.70
Видео
17.09.23 в 14:00
Урал Урал
Факел Факел
2.07 3.60 3.70
Видео
17.09.23 в 16:30
Рубин Рубин
Зенит Зенит
5.20 4.20 1.66
Видео
17.09.23 в 19:00
Локомотив Москва Локомотив Москва
Оренбург Оренбург
1.71 4.20 4.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Сентября
23:26 · Россия. Премьер-лига
Даниил Денисов: Без Джикии сложнее на поле
23:19 · Россия. Премьер-лига
Хохлов - о возможной отставке: «Скоро всё узнаете»
23:02 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Спартака»: «На данный момент у Промеса нет российского паспорта»
22:45 · Россия. Премьер-лига
Голкипер «Сочи» Заболотный - о поражении от «Спартака»: Обидно пропускать в концовке
22:31 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: Наверное, при ничейном результате была бы тема для разговора о будущем Абаскаля
22:25 · Россия. Премьер-лига
Абаскаль оценил игру Соболева в матче против «Сочи»
22:23 · Россия. Премьер-лига
Как «Спартак» одержал долгожданную победу - видео видео
22:17 · Россия. Премьер-лига
Абаскаль - об отсутствии Джикии в стартовом составе на матч против «Сочи»: «Я стараюсь выпускать на поле лучших»
22:10 · Россия. Премьер-лига
Салихова раскритиковала судейство в матче между «Спартаком» и «Сочи»
22:05 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» удвоил счёт в матче с «Балтикой» после удара Голенкова
22:04 · Россия. Премьер-лига
Абаскаль опроверг слова врача сборной России, что им не сообщали о травме Литвинова из «Спартака»
21:56 · Россия. Премьер-лига
В «Сочи» высказались о будущем Нобоа 1
21:56 · Россия. Премьер-лига
Хохлов: «Когда хочется выиграть, где-то идёшь на риск»
21:48 · Россия. Премьер-лига
Абаскаль: «Дальше идём с меньшим грузом на спине»
21:47 · Россия. Премьер-лига
Малышев - о претензиях к сборной России по травме Литвинова: «Не комментирую»
Все новости
Рекомендуем