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«Ростов» удвоил счёт в матче с «Балтикой» после удара Голенкова

16 Сентября 2023 • 22:05 Комментировать
Балтика
2:2
Ростов
окончен

«Ростов» проиграл все выездные матчи за последние полгода, но сегодня команда Валерия Карпина близка к тому, чтобы поставить крест на печальной серии. В первом тайме матча восьмого тура Премьер-лиги против «Балтики» южане забили уже дважды. Сначала Даниил Уткин здорово пробил с правого края штрафной. Перед перерывом Хорен Байрамян отобрал мяч, сыграл на Уткина, тот - в штрафную на Алексея Миронова, после этого полузащитник прострелил на дальнюю штангу, и Егор Голенков не мог промахнуться.

Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Балтика Егор Голенков
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