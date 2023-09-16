Уткин открыл счёт в матче «Балтика» - «Ростов»

В эти минуты в Калининграде проходит матч восьмого тура Премьер-лиги, в котором «Балтика» принимает «Ростов». На 16-й минуте противостояния команда Валерия Карпина вышла вперед. Даниил Уткин получил мяч на правом краю штрафной и прицельно с правой ноги пробил в ближнюю часть ворот, и мяч рикошетом от штанги влетел в сетку. Счет стал 1:0 в пользу ростовчан. В случае победы они останутся на 11-м месте, а соперник - на последнем. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.