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Уткин открыл счёт в матче «Балтика» - «Ростов»

16 Сентября 2023 • 21:37 Комментировать
Балтика
2:2
Ростов
окончен

В эти минуты в Калининграде проходит матч восьмого тура Премьер-лиги, в котором «Балтика» принимает «Ростов». На 16-й минуте противостояния команда Валерия Карпина вышла вперед. Даниил Уткин получил мяч на правом краю штрафной и прицельно с правой ноги пробил в ближнюю часть ворот, и мяч рикошетом от штанги влетел в сетку. Счет стал 1:0 в пользу ростовчан. В случае победы они останутся на 11-м месте, а соперник - на последнем. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Балтика Даниил Уткин
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