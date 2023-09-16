Генеральный директор «Спартака» Малышев оценил трансферную кампанию клуба

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев высказался о трансферной кампании столичного клуба.

«Те позиции, которые хотели укрепить, укрепили. Насколько получится у игроков, которых купили, посмотрим зимой. Прогнозов по поводу места делать не буду», - заявил Малышев журналистам.

В летнее трансферное окно столчиный клуб потратил 24 миллиона евро, сумев заключить контракты с Тео Бонгонда, Хесусом Мединой, Олегом Рябчуком и Срджаном Бабичем, который принёс победу в матче восьмого тура Российской премьер-лиги против «Сочи» (1:0).