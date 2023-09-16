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Карпин: «Главное самих себя не удивить, а там уже посмотрим»

16 Сентября 2023 • 21:25 Комментировать
Балтика
0:1
Ростов
1-й тайм

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин для «Матч ТВ» дал комментарий перед матчем с «Балтикой».

- Руководство тренерского штаба «Ростова» временно находилось вдалеке от команды, несколько игроков разъехались по сборным. Эти обстоятельства помешали подготовиться полноценно к сегодняшнему поединку?

- Полноценно? Конечно, помешали. Как они могут не помешать, когда семь или восемь игроков были в сборных. Но самое главное, может быть, и не это, а то, что тренерского штаба не было. Конечно, мешает.

- Максим Осипенко практически восстановился, месяц не играл, повреждение залечил. Сегодня мы его не видим, когда сможем?

- Кто вам сказал?

- Мы имеем такую информацию, что он уже был готов и вроде как отправился в Калининград. Мы его не видим сегодня в заявке. Когда ожидается?

- Не знаю, с чего вы берете, что он восстановился. Если бы он восстановился, то был бы в заявке. То, что он отправился в Калининград, это правда, потому что мы с Калининграда летим в Казань, поэтому там ему одному оставаться в Ростове без команды не нужно было. Он еще с командой не тренируется, но находится уже с командой как минимум. Возвращается потихоньку, приближается к команде, но еще не восстановился.

- По сравнению с прошлым туром пять изменений в составе. Самое интересное: Комличенко сегодня в резерве, а Голенков играет. Чем обусловлено такое ваше решение?

- Тем, что у нас два нападающих. На конкретную игру сейчас выбор пал на Голенкова.

- Дозаявили Илью Кирша, 18-летнего защитника, молодого парня с небольшим опытом работы во Второй лиге, и тут же Премьер-лига. Это на перспективу, или сразу в бой?

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- Не знаю. Честно говоря, не знаю, я его позавчера в первый раз увидел, вернувшись из сборной. Так что не могу сказать, что сразу в бой. Да, он в обойме. С защитниками центральными у нас нехватка, поэтому посмотрим, как он будет себя показывать. Вахания тоже поехал за две недели до начала сезона без опыта Премьер-лиги. Вот уже играет и играет хорошо. Так что всё зависит от него.

- Чем сегодня «Ростов» готов удивить хозяев, за счет чего добиться положительного результата в этом важном для «Ростова» матче?

- Удивить - не знаю чем, это не ко мне вопрос. Нам главное самих себя не удивить, а там уже посмотрим.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин
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