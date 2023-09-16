Чалов: «После удаления все внутри почувствовали: либо отыграемся, либо получим опять»

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов подвёл итоги матча восьмого тура Российской премьер-лиги, в котором столичный клуб на своём поле сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» со счётом 2:2.

«Мы старались искать зоны между линиями, за спиной. Получалось достаточно многое.

После удаления все внутри почувствовали: либо отыграемся, либо получим опять. Бросили все силы на то, чтобы отыграться. У нас это получилось. Думаю, многие могут сказать, что могли и выиграть», - приводит слова Чалова пресс-служба столичного клуба.

Напомним, что ЦСКА смог отыграться после удаления Виллиана Роши.