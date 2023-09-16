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Игнашевич: «Должны сыграть так же организованно и дисциплинированно, как и в предыдущих матчах»

16 Сентября 2023 • 21:16 Комментировать
Балтика
0:1
Ростов
1-й тайм

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич для «Матч ТВ» дал комментарий перед матчем с «Ростовом».

- Команда Премьер-лиги возвращаются в напряженный трудовой график через два дня на третий, дальше кубковый поединок и игра с «Ахматом». Как по вашим ощущениям, прошедшая пауза пошла на пользу команде?

- Конечно, было время отдохнуть и  подготовиться в первую очередь к игре с «Ростовом», дальше кубковая игра. Постараемся провести ротацию и правильно распределить нагрузку  на эти три игры. Хорошо, что у нас три домашних матча, поэтому в этом плане, наверное, будет чуть-чуть полегче.

- Есть информация, что на тренировке Лазарев получил повреждение. Насколько оно серьезное? Когда он вернется в общую группу и поможет команде?

- Да, он получил повреждение. На этой неделе мы посмотрим за динамикой его восстановления и в конце недели примем решение.

- По сравнению с прошлым туром сегодня Пряхин в старте, а Мусаев в резерве. С чем связано такое решение?

- Пряхин все эти дни готовился с нами. Он полузащитник, а Мусаев - нападающий. Гузина и Кузьмин также готовились под «Ростов». Там подъехал Мусаев за несколько дней, за два дня до начала матча, поэтому сегодня сделали выбор в пользу игроков, которые готовились к игре.

- Давно в стартовом составе не видели Пуцко. Что с ним? Он в порядке?

- Он в порядке, увидите его если не сегодня, то в следующем матче.

- В чем «Балтика» сегодня должны превосходить «Ростов», чтобы добиться положительного результата в предстоящем поединке?

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- Мы должны сыграть так же организованно и дисциплинированно, как и в предыдущих матчах. Надеюсь, что домашние стены нам сегодня помогут.

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Балтика Сергей Игнашевич
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