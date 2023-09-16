«Сочи» довёл выездную серию поражений до восьми встреч подряд

В субботу вечером московский «Спартак» выстрадал победу над клубом из второй восьмёрки РПЛ – «Сочи», 1:0. В дополнительное время отличился сербский новичок «красно-белых» - Срджан Бабич.

Таким образом, южане продолжили свою серию поражений на выезде в Премьер-лиге. Теперь она составляет восемь встреч подряд. Более того, за этот период сочинцы оформили лишь один гол в ворота соперников.

После сыгранного матча сочинцы остались на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ, у команды Дмитрия Хохлова в активе всего шесть баллов. Отрыв от зоны вылета – два очка.

В следующем туре южане отправятся к непростому сопернику в Самару – «Крыльям Советов», что идут в группе лидеров Премьер-лиги.

«Спартак» в добавленное время всё-таки пробил Заболотного