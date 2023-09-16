Радимов поделился ожиданиями от матча между «Рубином» и «Зенитом»

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался о предстоящем матче восьмого тура Российской премьер-лиги, в котором питерский клуб на выезде сыграет против казанского «Рубина».

Эксперт отметил, что команду с берегов Невы ожидает тяжёлый матч, ведь все знают, как казанский клуб играет в обороне.

«У петербуржцев будут проблемы по поводу фланговых атак — Рахимов об этом знает, перекроет и фланги, и центр. Но плюс для «Зенита» в том, что не так много футболистов уезжало в сборную», - приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Поединок состоится завтра, 17 сентября. Начало - в 16:30 по московскому времени.