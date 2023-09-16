«Балтика» и «Ростов» огласили стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч восьмого тура Российской премьер-лиги, в котором калининградская «Балтика» примет «Ростов». Николай Комличенко начнёт игру на скамейке запасных.
Стартовый состав «Балтики»: Латышонок, Жиров, Маляров, Гассама, Осипов, Кузьмин, Фернандес, Гузина, Пряхин, Галоян, Радмановац.
Стартовый состав «Ростова»: Песьяков, Терентьев, Мелёхин, Вахания, Чернов, Миронов, Мохеби, Глебов, Байрамян, Уткин, Голенков.
Поединок начнётся в 21:15 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция матча пройдёт на сайте Liveresult.ru.
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