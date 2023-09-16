Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Форвард сборной Марокко может продолжить карьеру в РПЛ - им интересуются «Зенит» и «Краснодар»

16 Сентября 2023 • 20:10 Комментировать (2)

Нападающий сборной Марокко Уссама Идрисси Аннас Эль Гуш высказался о возможном переходе своего клиента в клуб Российской премьер-лиги.

Агент отметил, что в услугах форварда заинтересованы питерский «Зенит» и» Краснодар».

«Мы изучаем возможность игры в России. Может ли Идрисси оказаться в РПЛ? Такой вариант есть», - приводит слова агента Sport24.

На данный момент 27-летний футболист находится без работы после того, как у него закончился контракт с «Севильей».

Ранее Идрисси выступал за «Кадис», «Фейеноорд» и амстердамский «Аякс».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Краснодар Уссама Идрисси Аннас Эль Гуш
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
superzina
16 Сентября 2023 в 20:27
Лапша . Зениту сейчас не нужен . Даже как свободный агент .
Его ОЦ за три года упала с 15.0 млн до 5.5 млн .
Но если честно , то этот трансфер сейчас исключить нельзя .
Увы , но в Зените вошло в привычку подбирать то , чем можно помешать другим.
- Фернандес
- Эракович
- Изидор
- Коваленко
Кмк , это аморально .
ингерман
16 Сентября 2023 в 20:49
ай дружище на фоне нашех "хениев" и ентат можец круто сыграть.. кхе-кхе.. )))
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Крылья Советов Крылья Советов
2
2
1.81 3.90 4.50
Видео
Окончен
Ахмат Ахмат
Краснодар Краснодар
1
1
2.65 3.65 2.65
Видео
Окончен
Спартак Москва Спартак Москва
Сочи Сочи
1
0
3.30 3.70 2.18
Видео
29 мин
Балтика Балтика
Ростов Ростов
0
1
2.70 3.50 2.70
Видео
17.09.23 в 14:00
Урал Урал
Факел Факел
2.07 3.60 3.70
Видео
17.09.23 в 16:30
Рубин Рубин
Зенит Зенит
5.20 4.20 1.66
Видео
17.09.23 в 19:00
Локомотив Москва Локомотив Москва
Оренбург Оренбург
1.71 4.20 4.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Сентября
21:41 · Россия. Премьер-лига
Промес: «Показали спартаковский дух, что нельзя сдаваться»
21:39 · Россия. Премьер-лига
Колосков: С такой игрой «Спартаку» будет тяжело бороться за чемпионство
21:37 · Россия. Премьер-лига
Уткин открыл счёт в матче «Балтика» - «Ростов»
21:32 · Россия. Премьер-лига
Генеральный директор «Спартака» Малышев оценил трансферную кампанию клуба
21:25 · Россия. Премьер-лига
Карпин: «Главное самих себя не удивить, а там уже посмотрим»
21:24 · Россия. Премьер-лига
Чалов: «После удаления все внутри почувствовали: либо отыграемся, либо получим опять»
21:18 · Россия. Премьер-лига
Бабич стал первым сербом, забившим за «Спартак» в РПЛ с 2006 года
21:16 · Россия. Премьер-лига
Игнашевич: «Должны сыграть так же организованно и дисциплинированно, как и в предыдущих матчах»
21:16 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» довёл выездную серию поражений до восьми встреч подряд
20:57 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» открыл счёт в матче с «Сочи», забив в компенсированное время
20:54 · Россия. Премьер-лига
Радимов поделился ожиданиями от матча между «Рубином» и «Зенитом»
20:45 · Россия. Премьер-лига
«Балтика» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 1
20:38 · Россия. Премьер-лига
Тарханов считает, что вскоре Абаскаля могут уволить
20:17 · Россия. Премьер-лига
«Балтика» и «Ростов» огласили стартовые составы
20:10 · Россия. Премьер-лига
Форвард сборной Марокко может продолжить карьеру в РПЛ - им интересуются «Зенит» и «Краснодар» 2
Все новости
Рекомендуем