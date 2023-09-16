Форвард сборной Марокко может продолжить карьеру в РПЛ - им интересуются «Зенит» и «Краснодар»

Нападающий сборной Марокко Уссама Идрисси Аннас Эль Гуш высказался о возможном переходе своего клиента в клуб Российской премьер-лиги.

Агент отметил, что в услугах форварда заинтересованы питерский «Зенит» и» Краснодар».

«Мы изучаем возможность игры в России. Может ли Идрисси оказаться в РПЛ? Такой вариант есть», - приводит слова агента Sport24.

На данный момент 27-летний футболист находится без работы после того, как у него закончился контракт с «Севильей».

Ранее Идрисси выступал за «Кадис», «Фейеноорд» и амстердамский «Аякс».