Форвард сборной Марокко может продолжить карьеру в РПЛ - им интересуются «Зенит» и «Краснодар»

Нападающий сборной Марокко Уссама Идрисси Аннас Эль Гуш высказался о возможном переходе своего клиента в клуб Российской премьер-лиги.
Агент отметил, что в услугах форварда заинтересованы питерский «Зенит» и» Краснодар».
«Мы изучаем возможность игры в России. Может ли Идрисси оказаться в РПЛ? Такой вариант есть», - приводит слова агента Sport24.
На данный момент 27-летний футболист находится без работы после того, как у него закончился контракт с «Севильей».
Ранее Идрисси выступал за «Кадис», «Фейеноорд» и амстердамский «Аякс».
Его ОЦ за три года упала с 15.0 млн до 5.5 млн .
Но если честно , то этот трансфер сейчас исключить нельзя .
Увы , но в Зените вошло в привычку подбирать то , чем можно помешать другим.
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Кмк , это аморально .
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