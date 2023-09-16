Бывший полузащитник «Спартака» Артём Самсонов, ныне выступающий за ярославский «Шинник», в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» оценил состояние российского футбола на текущий момент.
- Продолжите, пожалуйста, фразу. Сейчас российский футбол в...
- В ожидании лучших времён.
- Тройка лучших иностранных игроков, выступавших на вашей позиции, за всю историю футбола.
- Зидан, Пирло, Иньеста, Джеррард и Лэмпард.
- Вы можете назвать себя спартаковцем?
- Могу.
Полное интервью Артёма Самсонова выйдет на страницах сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» завтра, 17 сентября, в 10:00 по московскому времени.
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