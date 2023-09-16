Тихонов: Я не понял, почему, когда «Крылья» остались в большинстве, ЦСКА стал доминировать

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов подвёл итоги матча восьмого тура Российской премьер-лиги между ЦСКА и самарскими «Крыльями Советов» (2:2).

Эксперт считает результат матча закономерным, но он не понимает, почему столичный клуб начал доминировать после того, как «армейцы» остались в большинстве.

«Аббосбек Файзуллаев вышел на замену и повлиял на игру. Он не то что влюбил нас в себя, но болельщики ЦСКА могут сказать, что это правильный выбор», - заявил Тихонов в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, что ЦСКА отыгрался в меньшинстве после удаления Виллиана Роши на 62-й минуте.