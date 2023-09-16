Бывший полузащитник «Спартака» Артём Самсонов, который сейчас выступает за ярославский «Шинник», в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» рассказал, как относится к Fan ID.

- Актуальный вопрос о посещаемости матчей. Как относитесь к введению Fan ID?

- У меня нет Fan ID. Я не очень хорошо отношусь к этому явлению. Никому не составляет труда сделать это удостоверение, но на том же Кубке России Fan ID не нужен, а трибуны на кубковых играх заполняются куда лучше. Так не должно быть.

Полное интервью Артёма Самсонова выйдет на страницах сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» завтра, 17 сентября, в 10:00 по московскому времени.