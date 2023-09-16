​Бывший голкипер ЦСКА похвалил «Крылья Советов»

Валерий Новиков, в прошлом защищавший ворота как ЦСКА, так и сборной СССР, похвалил самарские «Крылья Советов», которые дали бой московскому ЦСКА и разжились очков вследствие результативной ничьей - 2:2. По словам Новикова, самарцы продемонстрировали интересный футбол, а он еще раз убедился, что в высшей лиге российского футбола нет проходных соперников.

- «Крылья» не самая слабая команда, она умеет играть в хороший футбол. Сейчас все команды играют в футбол, их просто так не победить, в каждом матче нужно прилагать максимум усилий, - цитирует слова Новикова Газета.ru.