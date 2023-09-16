Ромащенко - о ничьей против «Краснодара»: Мы довольны набранным очком

Главный тренер грозненского «Ахмата» Мирослав Ромащенко подвёл итоги матча восьмого тура Российской премьер-лиги против «Краснодара», который завершился вничью со счётом 1:1.

Специалист отметил, что рад набранному очку, ведь соперник был тяжёлым, не зря он занимает первое место в турнирной таблице.

«В любом случае я поблагодарил команду за старания, которые они проявляли в игре без мяча. Но есть сожаление по поводу того, что подвела реализация. Мы должны выжимать максимум из моментов», - заявил Ромащенко в эфире «Матч Премьер».

«Ахмат» занимает девятое место в турнирной таблице.