Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о ничьей с ЦСКА, 2:2, в матче 8-го тура РПЛ.

- Почему, ведя в счете 2:0, «Крылья Советов» упустили победу?

- Будем разбираться внутри команды. Была какая-то пассивность. Нужно было забирать мяч под контроль и много его двигать, чтобы ЦСКА набегался.

- В конце игры у вашей команды был замечательный момент, который не сумел реализовать Салтыков. Есть досада?

- Есть, но мы могли и пропустить тоже.

- То есть игра была ничейная?

- Она получилась обоюдоострая, как говорится, на три результата. Мы не ехали сюда затем, чтобы оборонять ничью. Могли выиграть, могли и проиграть.

- Ничья устроила «Крылья Советов»?

- Да. Это плюс одно очко в нашу копилку.

- Ваша команда вышла на промежуточное второе место. Это суперрезультат. Согласны?

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- Мы наверх пока не смотрим. Если бы выиграли сегодня, можно было бы говорить, что мы молодцы. А так думаем о следующем сопернике.

- Ваш клуб показывает очень смелый футбол с такими сильными соперниками, как ЦСКА. Есть амбиции побороться за медали?

- Мы просто хотим побеждать в каждом матче, а в конце года уже заглянем в таблицу.

- Смотрели товарищеские встречи сборной России?

- Конечно. Ребята молодцы. Поздравили Сашу Солдатенкова с голом. Он не типичный для Саши, но мы знаем, что с его данными такие мячи можно забивать.

- Не удивляет, что у сборной России нет ни одной победы в трех товарищеских встречах?

- Не знаю. Об этом лучше не у меня спрашивать.

Елена Григорьевская