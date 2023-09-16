В восьмом туре Премьер-лиги «Краснодар» не смог уйти в отрыв от преследователей, поделив очки с «Ахматом». Иван Олейников забил уже на третье минуте, реализовав выход один на один с голкипером соперника. «Быки» дважды забивали в ответ, но точный удар Джона Кордобы отменил ВАР, а попытку Жоау Батчи - арбитр, но видеоассистенты постановили, что результативный удар наносился не из офсайда - 1:1. В целом обе команды имели достаточно много моментов, но в итоге поделили очки и продлили свои беспроигрышные серии.

Как это было, смотрите в видеообзоре.