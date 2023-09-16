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Ивич: «Мы приехали сюда, чтобы победить, у нас было хорошее количество шансов»

16 Сентября 2023 • 19:22 Комментировать
Ахмат
1:1
Краснодар
окончен

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич подвёл итоги матча восьмого тура Российской премьер-лиги, в котором «быки» на выезде сыграли вничью с грозненским «Ахматом» (2:2).

Сербский специалист игра получилась открытой, и у обеих команд были хорошие шансы.

«В плане атаки я доволен нашими движениями, тот факт, что при игре в защите соперник создал много моментов, надо это исправить. Мы приехали сюда, чтобы победить, у нас было хорошее количество шансов», — заявил Ивич в эфире «Матч ТВ».

«Краснодар» по итогам восьмого тура сохранит лидерство в турнирной таблице РПЛ. 

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Владимир Ивич Ахмат
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