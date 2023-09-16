​Бывший голкипер ЦСКА озабочен игрой армейцев в обороне

Валерий Новиков, в прошлом защищавший ворота ЦСКА и сборной СССР, озабочен игрой армейского клуба в обороне после того, как московский клуб не смог переиграть самарские «Крылья Советов» в матче восьмого тура российского чемпионата. Он отметил неприятную тенденцию - ЦСКА пропускает практически в каждом матче, даже если и выигрывает.

- ЦСКА пропускает практически в каждом матче. Я не могу советовать тренерскому штабу, что делать. Но если в каждом матче пропускается определенное количество голов, понятно, что в обороне что-то не так, - цитирует слова Валерия Новикова Газета.Ru.