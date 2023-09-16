​«Краснодар» останется лидером РПЛ

В субботу вечером «Краснодар» добился ничьей в гостевом матче чемпионата России против «Ахмата» - 1:1. Набрав одно очко в Грозном, команда Владимира Ивича обеспечила себе сохранение лидерства после восьмого тура. Никто не сможет догнать краснодарцев по итогам оставшихся матчей игрового дня. Максимально приблизиться к «быкам», у которых сейчас 18 очков, может только «Зенит», имеющий 14 баллов в активе. Питерцы в воскресенье сыграют на выезде против «Рубина».

Следующий матч Премьер-лиги «Краснодар» проведёт в воскресенье, 24 сентября. Команда Владимира Ивича будет принимать «Урал».