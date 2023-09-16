Врач «Крыльев Советов» рассказал о состоянии Гарре

Врач самарских «Крыльев Советов» Сергей Артманов рассказал о состоянии аргентинского полузащитника Бенхамина Гарре, который получил травму в матче пятого тура РПЛ против «Рубина».

Врач отметил, что завтра, 17 сентября, игрок вернётся в расположение клуба и будет тренироваться в полную меру.

«Для чего ему еще приезжать. Сможет ли сыграть в следующем матче, будет решать тренер. Но завтра он уже будет тренироваться с основной командой», - приводит слова Артамонова «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 23-летний футболист принял участие в семи играх во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами партнёрам по команде.