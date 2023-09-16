​«Краснодар» повторил клубный рекорд – 14 матчей РПЛ без поражений

В субботу «Краснодар» сыграл вничью в гостях у «Ахмата» в рамках восьмого тура чемпионата России – 1:1. Серия «быков» без поражений в Премьер-лиге достигла 14 матчей. В них краснодарцы отпраздновали 7 побед при 7 ничьих.

Как сообщает Opta, «Краснодар» повторил свой рекорд. Ранее серию из 14 матчей РПЛ без поражений команда выдавала лишь раз – в 2015 году.

Чтобы установить новый клубный рекорд, «Краснодару» нужно в следующем туре не проиграть «Уралу» на своём поле.

Отметим, что в последний раз «Краснодар» проигрывал матч чемпионата России 24 апреля, когда уступил «Спартаку» (3:4).