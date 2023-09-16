«Всегда знал, что Сперцян станет хорошим игроком» — Ранджелович

Бывший тренер академии «Краснодара» Предраг Ранджелович высказался о полузащитнике «быков» Эдуарде Сперцяне.

«Всегда знал, что Сперцян станет хорошим игроком. Трудно сказать, нужно ему в Европу или нет, но знаю, что у него были предложения оттуда», — приводит слова Ранджеловича Sport24.

В текущем сезоне 23-летний хавбек провел девять матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и стал автором двух результативных передач.

После восьми туров «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги, имея в своем активе 18 набранных очков.

В следующем туре кубанский клуб примет на своем поле «Урал».