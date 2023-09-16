Олейников: «На мой взгляд, «Ахмат» сегодня потерял два очка»

Полузащитник «Ахмата» Иван Олейников подвёл итоги матча восьмого тура Российской премьер-лиги, в котором грозненский клуб на своём поле сыграл вничью с лидером турнирной таблицы «Краснодаром» со счётом 1:1.

«Мы хотели выиграть. Во втором тайме мы играли лучше. «Краснодар» владел мячом, но у нас было несколько хороших моментов. Подвела реализация, надо больше над ней работать. На мой взгляд, «Ахмат» сегодня потерял два очка», - заявил Олейников в эфире «Матч ТВ».

«Ахмат» набрал 11-е очко в нынешнем сезоне РПЛ и занимает девятое место в турнирной таблице.