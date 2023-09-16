Тихонов — о ничьей ЦСКА с «Крыльями Советов»: «Счёт закономерный»

Бывший тренер «Спартака» Андрей Тихонов высказался о результате матча ЦСКА – «Крылья Советов». Игра 8-го тура чемпионата России завершилась со счетом 2:2.

«Наверное, счет закономерный. Я просто не понял, почему, когда «Крылья» остались в большинстве, ЦСКА стал доминировать. При равных составах ЦСКА 20–25 минут ничего сделать не мог», — приводит слова Тихонова «Матч ТВ».

Специалист отметил, что ЦСКА стал лучше играть после замен, оставшись уже вдесятером. Не понятно, почему команда так не играла в равных составах, добавил Тихонов.

На текущий момент «армейцы» располагаются на шестой строчке в РПЛ, набрав 12 очков. «Крылья Советов» занимают второе место, имея в своей копилке 15 баллов.