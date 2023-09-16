Полузащитник «Крыльев Советов» Никита Салтыков в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о ничьей с ЦСКА.
- В конце матча у вас была отличная возможность забить. Что не получилось в том моменте?
- Я не до конца оценил ситуацию, мог двигаться дальше или просто поточнее ударить.
- Есть ли досада от того, что не удалось отстоять победный счет?
- Да. Мы вели 2:0, потом еще удаление было у ЦСКА. Плюс мой момент в конце матча. Мог принести победу команде. Конечно, обидно.
- Как восприняли удаление Солдатенкова, который ценой красной карточки спас команду от потенциального гола?
- Мне показалось, что Александр не коснулся игрока соперника. Если посмотреть с камер, может, на самом деле он и коснулся, но он хотел сыграть в мяч, и я не думаю, что он специально шел на то удаление. После матча я не спрашивал у него об этом моменте.
- Сразу после игры что-то происходило в вашей раздевалке: крики, шум. Что там было?
- Я немного позже зашел в раздевалку и ничего такого не слышал.
- «Крыльев Советов» после матча с ЦСКА идут на текущем втором месте. Как это оцените?
- Я оцениваю это, как должное.
- В чем секрет вашего успешного вступления на старте этого чемпионата?
- Хорошая реализация моментов, плюс много создаем. Мы забили больше всех в РПЛ.
- Команда прыгает выше головы, или это ваш реальный текущий уровень?
- Не хотелось бы говорить, что мы прыгаем выше головы. Хотелось бы, чтобы это был наш уровень. А можно стремиться и выше.
- Команда даже с сильными соперниками показывает смелый футбол, хотя у вас много молодежи. Как-то работаете с психологией, чтобы не бояться?
- Это наш стиль. В команде действительного много молодых ребят: «Крылья Советов» делают ставку на них.
- Игорь Осинькин сказал, что в этом сезоне будет легче конкурировать с «Зенитом». Согласны с этим?
- Не знаю. Я в прошлом сезоне не конкурировал с питерцами, чтобы сравнивать.
- В составе сборной России вы сыграли с Египтом. Поделитесь эмоциями.
- Это, конечно, большая честь и гордость для меня сыграть за национальную команду. Было приятно поехать туда. Конечно, результат матча был не очень, но все равно я вышел на поле и очень счастлив.
- Как оцените свою игру в матче с Египтом?
- Есть, куда стремиться и куда расти. Мне бы, конечно, хотелось и в дальнейшем получать вызовы в сборную России.
- Ваш партнер по самарскому клубу Солдатенков забил за сборную. Поздравили его в команде?
- Конечно, все его поздравили. Саша молодец, что забил.
Елена Григорьевская
Бан пользователя