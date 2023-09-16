Аршавин: Очень трудно объяснить, что случилось с «Крыльями Советов»

Бывший футболист питерского «Зенита» Андрей Аршавин подвёл итоги матча восьмого тура Российской премьер-лиги, в котором ЦСКА на своём поле сыграл вничью с «Крыльями Советов» (2:2).

Экс-игрок сборной России не понимает, что случилось с самарским клубом, ведь необъяснимо, как перевернулась игра после того, как «армейцы» остались в меньшинстве.

«При равных составах такого не было, «Крылья» мяч не теряли. Как только «Крылья» получили большинство, они потеряли мяч. Самарцам класса не хватает, у ЦСКА он повыше», - заявил Аршавин в эфире «Матч Премьер».