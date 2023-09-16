​«Ахмат» продолжил серию без поражений с Ромащенко

В субботу вечером «Ахмат» и «Краснодар» поделили очки в матче восьмого тура Премьер-лиги – 1:1. После назначения Мирослава Ромащенко на должность главного тренера «Ахмат» не проиграл ни одного матча. Результаты были следующими:

«Ахмат» - «Оренбург» 4:0 (РПЛ);

«Спартак» - «Ахмат» 0:0 (РПЛ);

«Ахмат» - «Крылья Советов» 3:1 (Кубок России);

«Урал» - «Ахмат» 0:1 (РПЛ);

«Ахмат» - «Краснодар» 1:1 (РПЛ).

Как видим, в пяти матчах при Мирославе Ромащенко у руля «Ахмат» отпраздновал три победы при двух ничьих.

Следующий матч «Ахмат» проведёт 20 сентября – против «Зенита» в Кубке России.