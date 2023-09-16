«Ахмат» загубил массу моментов, но всё же притормозил лидирующий «Краснодар»

«Ахмат» и «Краснодар» сыграли в рамках чемпионата России. Матч восьмого тура РПЛ состоялся 16 сентября на стадионе «Ахмат Арена».

На международную паузу «Краснодар» ушёл единоличным лидером. По три балла «быкам» проигрывали сразу три команды – «Зенит», «Динамо» и «Крылья Советов». Укрепить или удержать лидерство «Краснодару» предстояло в Грозном, а соперник очень серьёзный. После назначения Мирослава Ромащенко «Ахмат» разорвал «Оренбург», сыграл вничью со «Спартаком» и переиграл «Крылья Советов» с «Уралом». Серьёзная серия.

У «Краснодара» в центре обороны отсутствовал Кайо, «Ахмату» не могли помочь форварды Садулаев и Агаларов, но стартовые составы и без этого немного удивили – на скамейке запасных остались уставшие Сперцян и Оласа, у грозненцев только в резерве числились Швец, Уциев и Конате, но это не помешало им открыть счёт уже на третьей минуте. Из центрального круга Ковачев закинул мяч на Олейникова, Ивана просто убежал по центру от двух защитников и не сближаясь с Сафоновым пробил в уголок – 1:0.

«Краснодар», кстати, тоже забил в первой же толковой атаке, но гол Кордобы не засчитали, потому что Джон отличился из метрового офсайда. Зато сразу после этого мог дубль оформлять Олейников, находившийся в правильном положении. Богосавац прибежал с фланга и пробил в ближний угол, Сафонов парировал точно на Ивана, который явно не ждал такого подарка и поэтому не сумел попасть в створ с трёх метров.

А потом ещё и Бериша с левого угла штрафной площади крутил в дальний, но Сафонов кончиками пальцев перевёл мяч в штангу. За такую расточительность «Краснодар» наказал: после серии отскоков Кади получил мяч в паре метров от створа и расстрелял голкипера – 1:1. Сначала гол засчитывать не хотели, зафиксировав офсайд, но мяч пришёл к Кади от ноги защитника «Ахмата», так что цифры на табло изменились. На кураже Кади ещё и на гол пасовал, разогнав следующую атаку «Краснодара», однако Олусегун умудрился не попасть в пустой створ с пары метров.

После перерыва поддержал порыв Олусегуна Владимир Ильин. Форвард «Ахмата» ответил коллеге загубленным стопроцентным моментом. С левого фланга пошла подача, все почему-то потеряли Ильина, а тот с двух метров замыкал дальнюю штангу, но как раз в неё и попал! Просто нереализованных супермоментов устроили «Ахмат» и «Краснодар».

Продлил аттракцион невиданной щедрости Конате. Мохамед только вышел на замену, как получил полный простор в чужой штрафной площади и без помех пробил в угол. Вот только не попал немного, а Сафонов уже провожал мяч взглядом. В итоге команды израсходовали запал, концовку матча проведя куда более спокойно. Сил на опасные моменты и удары уже ни у кого не осталось. «Краснодар» сыграл вничью, но остался единоличным лидером РПЛ. В этом туре «быков» никто не догонит.