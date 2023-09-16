Полузащитник «Крыльев Советов» Салтыков оценил старт сезона самарского клуба

Полузащитник «Крыльев Советов» Никита Салтыков высказался о выступлении самарской команды в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Игрок отметил, что в прошлом сезоне команде не везло с реализацией опасных моментов, что нельзя сказать о нынешнем.

«Наверное, вернулась психология. Сейчас лучше залетает, плюс с реализацией получше. Нужно понимать, что матчи с топ-командами у нас еще впереди», - приводит слова Салтыкова «РБ Спорт».

После восьми проведенных туров подопечные Игоря Осинькина занимают второе место в турнирной таблице с 15 очками в активе.