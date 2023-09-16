Защитник ЦСКА Келлвен рассказал о своей адаптации

Защитник московского ЦСКА Келлвен рассказал, как проходит его адаптация в столичном клубе.

Бразилец отметил, что его хорошо приняли одноклубники и предлагают осваиваться.

«Из-за паузы на матчи сборных я хорошо сыгрался с партнерами, понял требования тренеров. Будем улучшать взаимодействие с командой, чтобы были лучше и результаты», - приводит слова Келлвена «Матч ТВ».

Напомним, что 22-летний футболист пополнил ряды столичного клуба в летнее трансферное окно, заключив долгосрочный контракт, который рассчитан до 30 июня 2028 года.

Бразилец уже дважды выходил в стартовом составе ЦСКА.