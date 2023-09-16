​Келлвен оценил уровень РПЛ

Защитник ЦСКА Дуглас Келлвен, который совсем недавно пополнил состав команды, оценил уровень чемпионата России. Келлвен успел сыграть за «армейцев» против «Зенита» и «Крыльев Советов» - оба матча завершились вничью (1:1 и 2:2 соответственно).

«Уровень лиги очень высокий, очень боевая лига, серьёзные соперники, провёл матчи против «Зенита» и «Крыльев Советов», теперь знаю их уровень, были матчи напряжённые, с высокой интенсивностью», - цитирует Келлвена ТАСС.

Напомним, что ЦСКА не знает радости побед вот уже в четырёх турах Премьер-лиги (три ничьи и одно поражение).

Ближайший матч ЦСКА проведёт в среду, 20 сентября, - против «Сочи» в групповом этапе Кубка России.