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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Келлвен оценил уровень РПЛ

16 Сентября 2023 • 17:59 Комментировать
ЦСКА Москва
2:2
Крылья Советов
окончен

Защитник ЦСКА Дуглас Келлвен, который совсем недавно пополнил состав команды, оценил уровень чемпионата России. Келлвен успел сыграть за «армейцев» против «Зенита» и «Крыльев Советов» - оба матча завершились вничью (1:1 и 2:2 соответственно).

«Уровень лиги очень высокий, очень боевая лига, серьёзные соперники, провёл матчи против «Зенита» и «Крыльев Советов», теперь знаю их уровень, были матчи напряжённые, с высокой интенсивностью», - цитирует Келлвена ТАСС.

Напомним, что ЦСКА не знает радости побед вот уже в четырёх турах Премьер-лиги (три ничьи и одно поражение).

Ближайший матч ЦСКА проведёт в среду, 20 сентября, - против «Сочи» в групповом этапе Кубка России.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Дуглас Келлвен
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