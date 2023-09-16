Бывший вратарь московского «Локомотива» и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым заявил, что 24-летний полузащитник «железнодорожников» Наир Тикнизян, так и не перешедший ни в какой европейский клуб в минувшее трансферное окно, станет сильнее за очередной год выступлений в РПЛ.

- Тикнизян пришёлся ко двору в «Локомотиве». Если сначала после перехода из ЦСКА он не играл стабильно в составе, то сейчас является одним из основных игроков команды. Если бы Тикнизян ушёл, «Локомотиву» было бы не так-то просто восполнить эту потерю. Тут надо ещё учитывать, что Тикнизян играет за сборную Армении, имеет армянский паспорт, поэтому у него больше шансов уехать играть за рубеж. Конечно, с точки зрения продолжения карьеры переход в Бундеслигу для Тикнизяна однозначно был бы шагом вперёд. А то, что он остался в нашем чемпионате, хорошо для «Локомотива» прежде всего. В течение текущего сезона Тикнизян наберёт больше опыта, в том числе европейского, выступая за сборную Армении, что поспособствует дальнейшему росту игрока. Следующим летом, я думаю, Тикнизян будет уже полностью готов к выступлениям в большом европейском чемпионате.