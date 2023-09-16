Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Форвард «Ахмата» Ильин умудрился не забить в пустые ворота с пары метров

16 Сентября 2023 • 17:54 Комментировать
Ахмат
1:1
Краснодар
окончен

В субботу вечером в восьмом туре Российской премьер-лиги встречаются «Ахмат» и «Краснодар». В начале второго тайма форвард Владимир Ильин имел отличную возможность для того, чтобы снова вывести грозненцев вперёд. При счёте 1:1 Ильин умудрился не попасть в пустую часть ворот из пределов вратарской – буквально с пары метров. Матвей Сафонов в эпизоде уже был отыгран, и никто Ильину особо не мешал – он не замыкал прострел, а держал мяч под контролем и перед ударом сделал несколько касаний. Но футболист каким-то образом пробил в штангу, после чего мяч отскочил к защитнику.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче между «Ахматом» и «Краснодаром» можно в текстовой трансляции.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Владимир Ильин Ахмат
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Крылья Советов Крылья Советов
2
2
1.81 3.90 4.50
Видео
Окончен
Ахмат Ахмат
Краснодар Краснодар
1
1
2.65 3.65 2.65
Видео
13 мин
Спартак Москва Спартак Москва
Сочи Сочи
0
0
3.30 3.70 2.18
Видео
16.09.23 в 21:15
Балтика Балтика
Ростов Ростов
2.70 3.50 2.70
Видео
17.09.23 в 14:00
Урал Урал
Факел Факел
2.07 3.60 3.70
Видео
17.09.23 в 16:30
Рубин Рубин
Зенит Зенит
5.20 4.20 1.66
Видео
17.09.23 в 19:00
Локомотив Москва Локомотив Москва
Оренбург Оренбург
1.71 4.20 4.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Сентября
19:10 · Россия. Премьер-лига
Руслан Литвинов: Есть небольшое повреждение
19:09 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Нефтехимик» обыграл на выезде «КАМАЗ»
19:01 · Россия. Премьер-лига
​«Краснодар» останется лидером РПЛ
19:00 · Россия. Премьер-лига
Врач «Крыльев Советов» рассказал о состоянии Гарре
18:55 · Россия. Премьер-лига
​«Краснодар» повторил клубный рекорд – 14 матчей РПЛ без поражений
18:51 · Россия. Премьер-лига
«Всегда знал, что Сперцян станет хорошим игроком» — Ранджелович
18:48 · Россия. Премьер-лига
​Абаскаль внезапно раскритиковал решение Карпина
18:44 · Россия. Премьер-лига
Олейников: «На мой взгляд, «Ахмат» сегодня потерял два очка»
18:41 · Россия. Премьер-лига
​Все три прошедших матча 8-го тура РПЛ завершились вничью
18:40 · Россия. Премьер-лига
Тихонов — о ничьей ЦСКА с «Крыльями Советов»: «Счёт закономерный»
18:34 · Россия. Премьер-лига
Аршавин: Очень трудно объяснить, что случилось с «Крыльями Советов»
18:32 · Россия. Премьер-лига
​«Ахмат» продолжил серию без поражений с Ромащенко
18:30 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» - «Сочи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
18:28 · Россия. Премьер-лига
Абаскаль объяснил отсутствие Литвинова в составе «Спартака» на матч против «Сочи»
18:10 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Крыльев Советов» Салтыков оценил старт сезона самарского клуба
Все новости
Рекомендуем