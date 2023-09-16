​Форвард «Ахмата» Ильин умудрился не забить в пустые ворота с пары метров

В субботу вечером в восьмом туре Российской премьер-лиги встречаются «Ахмат» и «Краснодар». В начале второго тайма форвард Владимир Ильин имел отличную возможность для того, чтобы снова вывести грозненцев вперёд. При счёте 1:1 Ильин умудрился не попасть в пустую часть ворот из пределов вратарской – буквально с пары метров. Матвей Сафонов в эпизоде уже был отыгран, и никто Ильину особо не мешал – он не замыкал прострел, а держал мяч под контролем и перед ударом сделал несколько касаний. Но футболист каким-то образом пробил в штангу, после чего мяч отскочил к защитнику.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче между «Ахматом» и «Краснодаром» можно в текстовой трансляции.