Салтыков считает, что похож на Аршавина

Нападающий «Крыльев Советов» Никита Салтыков ответил на вопрос, кто для него является лидером для подражания в России.

«Наверное, один из таких игроков Аршавин. Можно сказать, что он пример. Возможно, мы с ним даже чем-то похожи, по манере игры», — передает слова Салтыкова «РБ Спорт».

В текущей кампании 19-летний Салтыков появился на поле в десяти матчах с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми мячами и записал на свой счет две результативные передачи.

Напомним, Аршавин завершил карьеру игрока в 2019 году. На данный момент бывший футболист лондонского «Арсенала» и капитан сборной России занимает должность заместителя гендиректора «Зенита».