Файзуллаев подвёл итоги матча против «Крыльев Советов»

Полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев высказался о прошедшем матче восьмого тура Российской премьер-лиги, в котором столичный клуб на своём поле сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» со счётом 2:2.

Игрок отметил, что «армейцы» хотят улучшить свой результат, но нужно использовать свои моменты.

«То, что я сегодня показал — это не максимум, а только начало. Мой максимум вы скоро увидите», - приводит слова Файзуллаева «Чемпионат».

19-летний футболист появился на поле в начале второго тайма и по итогу был признан лучшим игроком матча.