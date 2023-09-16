Масалитин считает, что Владимир Федотов ошибся с составом на матч с «Крыльями Советов»

Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин высказался после финального свистка в матче «армейцев» с «Крыльями Советов».

Игра восьмого тура Российской премьер-лиги завершилась со счетом 2:2. На 62-й минуте защитник ЦСКА Виллиан Роша получил красную карточку, а на 90-й минуте встречи арбитр уравнял составы, удалив футболиста «Крыльев» Александра Солдатенкова.

«Федотов ошибся с выбором стартового состава, ведь после удаления и замен команда ожила. Можно было поставить Агапова и Мойзеса, которые закрыли бы фланг. Агапов сегодня сыграл, кстати, хорошо», — приводит слова Масалитина «РБ Спорт».

В следующем туре Российской премьер-лиге ЦСКА будет гостить у «Ростова».