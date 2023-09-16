В РФС высказались о ситуации с внедрением офсайдных линий

Павел Каманцев, который в Российском футбольном союзе возглавляет судейский комитет, дал комментарий по поводу того, когда в чемпионате России в функционале ВАР появятся офсайдные линии.

«Как только китайцы доделают то, что мы попросили, чтобы качество было соответствующее к матчам Российской премьер-лиги и нашим потребностям, то сразу будем готовы к началу эксплуатации на отдельных матчах, а потом выходить на все игры», - цитирует Каманцева ТАСС.

Каманцев ничего не стал говорить о сроках внедрения технологии. По его словам, это зависит от китайской стороны.

Отметим, что в настоящий момент ВАР вмешивается в игру при принятии решений по офсайдам только тогда, когда ошибку бокового арбитра не видно невооружённым глазом. Если момент спорный, то в силе остаётся то решение, которое принял лайнсмен.