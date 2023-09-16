Ветеран ЦСКА Боков рассказал, благодаря чему столичный клуб отыгрался в матче с «Крыльями Советов»

Ветеран московского ЦСКА Максим Боков подвёл итоги матча восьмого тура Российской премьер-лиги, в котором столичный клуб на своём поле сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» (2:2).

«Армейцы» смогли отыграться в меньшинстве после удаления Виллиана Роши на 62-й минуте.

Ветеран не понимает, как такое происходит, и нужно провести целую научную работу, чтобы объяснить это.

«Я вернусь к тому, что всё равно более концентрированно начинают действовать игроки в меньшинстве. И в большинстве футболисты играют, то думают, что у них же игрока нет, сейчас мы его разыграем. А не тут-то было», - приводит слова Бокова Vprognoze.ru.