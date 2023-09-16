​Федотов – о трансферном окне: «Много было роковых случайностей, которые не позволили нам добрать игроков»

Рулевой ЦСКА Владимир Федотов сказал несколько слов о работе клуба на летнем трансферном рынке.

Напомним, что в последние часы летнего окна ЦСКА мог подписать защитника Велингтона из «Сан-Паулу». Московские «армейцы» решили не закрывать сделку из-за медицинских показателей бразильца.

«Вчера история закончилась. Теперь мы движемся дальше. Много было роковых случайностей, которые не позволили нам добрать игроков», - цитирует Федотова ТАСС.

В субботу ЦСКА сыграл вничью с «Крыльями Советов» (2:2) в матче восьмого тура чемпионата России. Теперь команда будет готовиться к кубковой игре против «Сочи», которая пройдёт 20 сентября.