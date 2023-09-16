Келлвен: У ЦСКА хороший дух, поэтому мы были близки к победе над «Крыльями Советов»

Крайний защитник ЦСКА Дуглас Келлвен высказался после матча восьмого тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (2:2).

«К сожалению, из-за недостаточного внимания мы пропустили. Но дух у команды хороший, поэтому мы отыгрались и были близки к тому, чтобы выиграть. Можно сказать, что команда в хорошем состоянии», — передает слова Келлвена «Чемпионат».

Напомним, 22-летний бразилец перебрался в ЦСКА в минувшее трансферное окно. На счету Келлвена два матча за «армейцев» в РПЛ, в которых он не отметился голевыми действиями.

В следующем туре подопечные Владимира Федотова на выезде сойдутся в поединке с «Краснодаром».



