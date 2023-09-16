Со второй попытки «Краснодар» забил «Ахмату» по правилам

В субботу «Краснодар» гостит у «Ахмата» в матче восьмого тура Премьер-лиги. Лидеры соревнований быстро пропустили голевой удар Ивана Олейникова, но пытались отыграться еще до перерыва. И если гол Джона Кордобы на экваторе первого тайма был отменен из-за положения вне игры, то незасчитанный мяч Кади в итоге привел к изменению счета на табло, так как ВАР указал на ошибку рефери. В конце первого тайма легионер получил мяч в центре штрафной после рикошета и уверенно пробил под левую штангу. В итоге принято решение о том, что всё было чисто.

Счет стал 1:1, «Краснодар» на два очка отрывается от ближайших конкурентов, «Ахмат» - делит восьмое место. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.