​Федотов: «В первом тайме ЦСКА не было на поле»

Наставник ЦСКА Владимир Федотов дал комментарий после ничьей с «Крыльями Советов» (2:2) в игре восьмого тура Премьер-лиги.

«В первом тайме ЦСКА не было на поле, не было спортивной злости. Допустили ошибки и получили два гола, хорошо, что забили один гол к перерыву. В раздевалке был серьёзный разговор, и мы во втором тайме доказали, что у нас есть характер. Удаление нас сплотило – мы в меньшинстве создали больше моментов», - сказал Федотов журналистам.

Отметим, что в составе ЦСКА в средине второго тайма был удалён Виллиан Роша. Ближайший матч команда проведёт 20 сентября – против «Сочи».