Полузащитник «Крыльев Советов» Салтыков высказался об интересе со стороны ЦСКА

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Никита Салтыков высказался об интересе к нему со стороны московского ЦСКА.

В разговоре с журналистами 19-летний хавбек отметил, что не думает об интересе со стороны других клубов, и ему хотелось бы приносить пользу «Крыльям Советов».

»Мне про интерес ЦСКА ничего не известно. Читал об этом только в интернете», - добавил он.

Контракт Салтыкова с «Крыльями Советов» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 300 тысяч евро.

В текущем сезоне РПЛ он принял участие в шести играх, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей партнёрам по команде.